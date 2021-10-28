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Происшествия28 октября 2021 10:36

В Погарском районе вылетел в кювет 22-летний автомобилист на «Ладе»

Пострадавшего с множественными травмами госпитализировали
Анна ЛЕВКИНА
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22-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся. Случай произошел в Погарском районе ранним вечером в среду, 27 октября, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

ДТП зарегистрировали около 16.20 на 3-м километре автодороги «Погар-Стародуб». Молодой человек следовал со стороны Стародуба в сторону Погара.

По предварительной информации, изначально автомобилист допустил выезд на правую по ходу движения обочину. В результате этого «Лада» стала неуправляемой. Дальше легковушка пересекла проезжую часть, оказалась на левой обочине, а затем – опрокинутой в кювете.

– Водителя увезли в ближайшее лечебное учреждение, – говорят в Госавтоинспекции. – У него диагностировали политравму, множественные переломы шейного отдела позвоночника, ушибы груди, брюшной полости, закрытую травму живота.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, для брянских дорог это единственная автоавария, где есть пострадавшие, за среду, 27-е.

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