В Клинцовском районе ищут пропавшего 72-летнего Александра Непшу. Пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении 27 октября. Такую информацию распространили участники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в своем сетевом сообществе.

Мужчина проживает в поселке Буян.

Приметы Александра Степановича: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, коротко стрижен, глаза серо-голубые.

Был одет: темно-серая укороченная куртка, голубые джинсы, черная шапка-ушанка, черные бурки, галоши.

Также, напомним, продолжаются поиски 70-летней Людмилы Никитенковой из Суземки. Женщина самовольно ушла из местного психоневрологического интерната 25 октября.

А вот поиски 82-летней жительницы Суража Кладвии Плаксиной завершились трагически. Ушедшую из дома в неизвестном направлении ночью 25 октября обнаружили на следующие сутки в реке Ипуть. Тело обнаружили водолазы.

Любую информацию о местонахождении указанных стариков сообщать следует по телефонам: 88007005452 (горячая линия «Лиза Алерт») или 02, 102 (полиция).

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