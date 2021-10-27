Брянский ансамбль «Зарянка» завоевал нацпремию «Будущее России»

Воспитанники брянского ансамбля «Зарянка» удостоились наград 7-й Национальной премии в области Культуры и искусства «Будущее России». Победной для наших земляков стала номинация «Народный вокал», сообщают в пресс-службе горадминистрации в среду, 27 октября.

В 2021-м престижный конкурс проходил в Брянске. Заявки на участие подавали творческие коллективы Центрального Федерального округа (ЦФО).

«Зарянка» - коллектив городского Дворца культуры железнодорожников. На суд жюри он представил традиционный песенный и инструментальный фольклор региона.

- Жюри отметило высочайший уровень выступления ансамбля, профессионализм руководителя Татьяны Ситниковой, концертмейстера Игоря Васекина, - отмечают в мэрии.

Кстати, лауреатами премии стали и солисты «Зарянки» - Владислав Киселев, София Вовк, Анастасия Чернова, Артем Шиленков, Мария Осипенко, Анастасия Ермошина.

Финал национальной премии состоится в Москве в апреле следующего года.

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