В пожаре в Брасовском районе погиб 81-летний мужчина

Частный жилой дом сгорел в Брасовском районе днем в среду, 27 октября. В огне погиб 81-летний мужчина, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Пожар зафиксировали в 13.14. К месту пожара выезжали два пожарных подразделения.

- По прибытии пожарно-спасательных подразделений к месту вызова выяснилось, что происходит горение жилого дома площадью 45 квадратных метров и пристройки к нему, - рассказывают в чрезвычайном ведомстве. - На тушении задействовали два ручных пожарных ствола и звено газодымозащитной службы.

В 13.55 пожар удалось локализовать, спустя 35 минут - ликвидировать открытое горение.

Причину пожара установят эксперты. Они уже работают на месте ЧП.

Кстати, днем ранее в регионе зарегистрировали 4 природных пожара и 11 техногенных.

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