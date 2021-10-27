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Общество27 октября 2021 15:50

В Брянске трем ученым присвоили почетные звания

Решение приняли на очередном заседании горсовета
Марина АНТОНОВА
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В Брянске трем профессорам вузов присвоили почетное звание "Заслуженный ученый Брянской области". Решение приняли на очереднеом заседании горсовета, которое состоялось 27 октября.

Звания удостоились профессор кафедры строительного производства БГИТУ Сергей Ахременко, профессор кафедры «Металлорежущие станки и инструменты» БГТУ Александр Хандожко и директор института экономики, истории и права БГУ Сергей Михальченко.

Окончательное решение о присвоении званий примут на заседании Брянской областной Думы.