В Брянской областит 999 голов сельскохозяйственных животных перевозили без документов

В Брянской области с начала года 999 голов сельскохозяйственных животных и 2000 голов птицы перевозили без документов. В них должны были указать происхождение, клиническое состояние и эпизоотическое благополучие местности вывоза, сообщают в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

- Нарушения были выявлены как при внутрироссийских перевозках, так и при ввозе с территории Белоруссии, - говорят в Россельхознадзоре.

На дорогах региона остановили 56 автомобилей, которые нарушали условия перевозки животных и птиц.

В девяти случаях 195 животных и 1800 кур вернули на территорию соседней страны. Остальную живность поместили на отвественное хранение владельцам.

Незарегистрированные животные могут способствовать заносу на территорию Брянской области инфекционных заболеваний, опасных для животных или человека.