В Брянской области зафиксировали 19 умерших от коронавируса за сутки

В Брянской области 27 октября был побит очередной рекорд по смертям от коронавируса. ЗА сутки скончались 19 человек. Общее число умерших брянцев - 1805, сообщают в региональном оперативном штабе.

Рекод поставили и по числу заболевших. На 27 октября в Брянской области диагноз "коронавирус" поставили еще 461 пациенту. Больше всего заболевших в Брянске - 225.

Вылечились за 24 часа 419 пациентов. Им пришел отрицательный результат ПЦР-тестов. Всего провели 3480 исследований за сутки.

За все время эпидемии с болезнью справились 67307 жителей области. А медики выполнили больше 924 тысяч исследований.