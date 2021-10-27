В Брянской области в локдаун продолжат работать системообразующие предприятия

В Брянской обалсти в локдаун с 30 октября по 7 ноября продолжат работать системообразующие предприятия. Это промышленные переработывающие заводы, сельскохозяйственные предприятия, предприятия топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, транспорт, строительная отрасль, СМИ, полиграфия.

Кроме того, продолжат работать производства непрерывного цикла, предприятия, выпускающие лекарства от коронавируса, средства защиты, продуктовый ретейл.

- Экономика региона должна работать, а граждане должны иметь возможность приобретать товары первой необходимости, - сказал брянский губернатор Александр Богомаз.