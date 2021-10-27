В Советском районе Брянска в 2022 году оборудуют дополнительную площадку для овощной ярмарки

В следующем году в Советском районе Брянска появится дополнительная площадка для ярмарки выходного дня. Об этом рассказал начальник Управления потребительского рынка Владимир Пчеленок на совещании в областном правительстве. Где ее оборудуют, не сообщают.

Остальные ярмарочные площадки также обустроят для удобства продавцов и покупателей.

В этом году в Бярнске уже прошло 10 ярмарок. На них продали 2000 тонн картофеля, 126 тонн свеклы, 150 тонн лука, 422 тонны зерна, 106 тонн моркови. Ярмарки выходного дня проработают до 30 октября. Если позволит погода, то и позже.