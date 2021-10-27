В Брянске 27 октября открывают новый детский коронавирусный госпиталь

Фото: ГТРК "Брянск".

В Бярнске в среду, 27 октября, открывают дополнительный детский коронавирусный госпиталь. Его развернули на базе детской областной больнице, в корпусе на улице Советской. Для маленьких пациентов здесь подготовили 70 коек. К ним также, как во взрослых госпиталях, подведен кислород.

Первый детский коронавирусный госпиталь был открыт в инфекционном отделении больницы №1 в Бежице. Здесь работают 60 коек, но их стало не хватать.

С коронавирусом в конце прошлой недели было госпитализировано 50 детей. Один девятилетний ребенок находился в реанимации. На дому лечились больше 400 маленьких пациентов.