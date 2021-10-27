В Брянске умер пострадавший от взрыва гранаты в квартире

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске умер пострадавший при взрыве гранаты в квартире в Московском микрорайоне. Молодой мужчина скончался во вторник, 26 октября, в больнице, расскзаали "КП-Брянск" в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Следователи продолжают расследовать уголовное дело по статьям "Прчиинение смерти по неосторожности" и "Незаконное хранение взрывных устройств".

ЧП случилось ночью 24 октября. В квартире №14 дома №41/1 в микрорайоне Московском обнаружили тело 29-летнего мужчины с осколочными ранениями после детонации взрывного устройства.

По предвариетльной версии, в тот вечер четверо молодых людей выпивали. Граната хранилась в шкафу. Друзья решили ее осмотреть, но она сдетонировала. От взрыва умер владелец гранаты.

Еще одного пострадавшего госпитализировали. У него оторвало кисть руки. Через три дня он скончался.