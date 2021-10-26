В Карачевском районе в вагоне-бытовке нашли 16 килограммов марихуаны

В Карачесвком районе полицейские нашли и изъяли 16 килограммов марихуаны. Наркотики обнаружили в вагоне-бытовке, который принадлежит 43-летнему местному жителю. До этого мужчину задержали за хранение марихуаны, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Изъятое растительное вещество отправили на экспертизу, - говорят в полиции. - Как установили эксперты, изъятое вещество является наркотиком каннабис общей массой 16 300 граммов.

На владельца завели уголовное дело. По версии следствия, он планировал продать наркотик на территории Брянской области.

Задержанного арестовали. До суда он будет находиться под стражей.