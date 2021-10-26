Пропавшую в Сураже 82-летнюю пенсионерку нашли погибшей

Фото с места событий. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Поиски 82-летней Клавдии Плаксиной из брянского города Сураж завершились трагически. Пенсионерку нашли погибшей. Печальную новость распространили волонтеры «Лиза Алерт» в своем сетевом сообществе днем во вторник, 26 октября.

«Найдена, погибла. Искренние соболезнования родным и близким», - написали поисковики около 14.00.

Подробности ЧП рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Оказывается, тело женщины нашли в местной реке Ипуть. Его подняли из водоема водолазы. Брянского пожарно-спасательного центра. Сообщение об этом поступало оперативному дежурному ЦУКС в 13.45.

- Обстоятельства и причина гибели сейчас устанавливают, - добавляют в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, пенсионерка ушла из своего дома в Сураже ночью 25 октября. Ее искали родные, полицейские и добровольцы. Из распространенной ориентировки следовало, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

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