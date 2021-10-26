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Происшествия26 октября 2021 14:25

Брянец «отсидит» 4 года за разбойное нападение на женщину

Приговор по делу вынес Володарский райсуд города
Анна ЛЕВКИНА
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К четырем годам колонии приговорил суд 28-летнего мужчину, который совершил разбойное нападение в Брянске. Уголовное дело рассмотрели в Володарском районе города, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.

Осужденный не имеет определенного места жительства.

В суде доказали, что виновный напал на 48-летнюю женщину, которая возвращалась домой ночью. Случай произошел 12 июня. Нападавший приставил к жертве острый металлический предмет, вырвал сумку с документами, деньгами и телефоном, после чего скрылся.

- Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - уточняют в надзорном ведомстве. - Приговор пока не вступил в законную силу.

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