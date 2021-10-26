От коронавируса в Брянской области умерли вновь 17 человек за сутки

17 человек умерли от коронавируса в Брянской области в последние сутки. Столько же жертв ковида было днем ранее. И этот рекордно много за всю пандемию, сообщают в региональном оперштабе во вторник, 26 октября.

Теперь процент смертности в Брянской области равен 2,42.

За сутки «Ковид-19» диагностировали 449 жителям. Это очередной коронавирусный рекорд. В те же 24 часа поправились 345 пациентов.

На 26 октября, в Брянской области всех заболевших – 73910, выздоровевших – 66888.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».