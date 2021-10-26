Ночью 25 октября в брянском Сураже пропала 82-летняя пенсионерка

В брянском городе Сураж пропала 82-летняя Клавдия Плаксина (Михальченко). Пенсионерка ушла из своего дома в неизвестном направлении ночью 25 октября. О происшествии сообщили в сетевой группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«Нуждается в медицинской помощи! Возможна потеря памяти!», - уточняют волонтеры.

Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие.

Была одета в зеленый свитер, белую ночную рубашку с розовым принтом, темное трико, калоши, белый фиолетовый платок.

С собой: палка для ходьбы.

Информацию о местонахождении старушки сообщать следует по телефонам: 88007005452 (горячая линия «Лиза Алерт») или 02, 102 (полиция).

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