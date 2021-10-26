В Карачевском районе опрокинулся грузовой «Мерседес», пострадал водитель

Фото: УГИБДД по Брянской области.

Вечером 25 октября в Карачевском районе опрокинулся на бок грузовой «Мерседес». В ДТП пострадал водитель. Его пришлось деблокировать из автомобиля спасателям.

Авария произошла около 22.39 на 81-м километре автодороги «Орел-Брянск-Смоленск».

- По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля «Мерседес» с полуприцепом, не справился с управлением, в результате чего завалился на бок, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области.

В происшествии пострадал один человек, автомобилист. Его госпитализировали.

- У 27-летнего мужчины медики диагностировали травму грудной клетки, перелом четырех ребер, ушиб плеча, рану предплечья и множественные ушибы, - уточняют в ГИБДД. - По факту ДТП полицейские проводят проверку.

На месте аварии работали и сотрудники регионального ГУ МЧС. Им пришлось деблокировать пострадавшего из кабины. Для этого применили специальные спасательные средства.

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