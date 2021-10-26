В Брянском районе в ДТП пострадали три человека

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В ДТП в Брянском районе пострадали три человека. Автоавария случилась около половины седьмого вечера в понедельник, 25 октября, на 10-м километре дороги Брянск-Сельцо, сообщают в областной Госавтоинспекции. На трассе столкнулись легковушка и минивен.

41-летний водитель "Рено Лагуна" ехал в сторону Сельцо. Он остановился на обочине и стал разворачиваться через сплошную линию разметки. Автомобилист не убедился в безопасности маневра и столкнулся с минивеном "Рено Трафик", который двигался попутно.

У водителя "Рено Лагуна" диагностировали перелом костей таза. 16-летняя пассажирка получила травму живота, сотрясение мозга, травму головы. У 28-летней пассажирки - травма головы, ушиб колена и разрыв селезенки. Троих пострадавших госпитализировали.