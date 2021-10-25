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Общество25 октября 2021 18:22

На ремонт шахматной школы в Бежицком районе Брянска выделили 300 тысяч рублей

В новое здание уже записалось больше 150 детей
Марина АНТОНОВА
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На ремонт нового корпуса шахматной школы в Бежицком районе Брянска выделили 300 тысяч рублей. Работы идут в кабинетах, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Несмотря на то, что занятия еще не начались, на обучение уже записались больше 150 детей, - говорят в мэрии. - Закончить ремонт и оборудование шахматных классов планируют до конца ноября.

В 2019 году в шахматной школе учились 400 детей, а сейчас уже 650. Из-за растущей популярности школе отдали здание на улице 22-го Съезда КПСС. Два корпуса работают в Советском районе.

В планах - открыть отделение школы в Володарском районе.