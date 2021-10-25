В Брянске 27 октября отключат воду в Советском районе

В Брянске в среду, 27 октября, отключат холодную воду в домах Советского района. Водоснабжение будет отсутствовать по адресам: улица Некрасова от дома №101 до дома №171, от дома №132 до дома №158, улица Вали Сафроновой, дома №№89, 93, 93–б, 64, в спортцентре «Варяг», улица Дуки,56–в/1, переулок Некрасова – проезд Некрасова, переулок Дальний, улица Ново-Некрасовская, улица Верхняя Лубянка, от дома №141–б до дома №161, от дома №150 до дома №172.

С 10.00 до 20.00 горводоканал будет проводить аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.