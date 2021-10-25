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Общество25 октября 2021 17:30

В Брянской области в опасном обгоне уличили 66 водителей за двое суток

В Госавтоинспекции подвели итоги профилактической спецоперации
Анна ЛЕВКИНА
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Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный обгон» выявило в Брянской области 66 нарушений ПДД за двое суток. Любителей выезда на «встречку» привлекли к ответственности, сообщают УГИДБДД по региону.

Спецоперацию провели в регионе 22-23 октября. С автомобилистами инспекторы проводили профилактические беседы – на языке ведомства, «с целью привлечения внимания к необходимости выбора безопасных моделей поведения на дороге».

О грубых нарушениях Правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщать следует ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону +7 (4832) 74-36-84.

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