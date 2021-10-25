В Брянске разыскивают женщину, сбывшую 5000-тысячную фальшивку в магазине текстиля. Случай произошел в Бежицком районе 23 октября, сообщают в пресс-службе УМВД по региону.

Покупательница была в торговой точке на улице 3-го Интернационала около 15.30.

В полиции уточнили, что разыскиваемой 30-35 лет, ее рост - около 170 сантиметров. Была одета в черную дубленку, синие джинсы, белые кроссовки и черную шапку. При себе - белый пакет.

- Брянские полицейские регулярно проводят профилактические мероприятия, в ходе которых учат продавцов и других заинтересованных лиц распознавать даже самые искусные подделки, - отмечают в УМВД. - Как показывает практика, успех здесь во многом зависит от оперативности выявления подделок. Если фальшивки обнаруживаются только после инкассации в банковские учреждения, то розыск расплатившихся ими лиц вызывает серьезные трудности.

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