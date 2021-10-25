Прокуратура выявила опасные детские площадки в брянской Жуковке

В Жуковском районе выявили детские и спортивные площадки, которые не отвечают требованиям безопасности. К ответственности привлекли местную администрацию - внесли представление, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Нарушения выявила прокурорская проверка.

Оказалось, что на нескольких игровых площадках нет противоударных покрытий, информационных площадок с требованиями по использованию оборудования, журналов осмотра. Еще в пяти случаях требовали ремонта качели. Еще в одном случае качели и вовсе пришли в негодность: были разрушены посадочные места.

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