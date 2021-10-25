В брянской Фокинке на четыре дня ограничат подачу холодной воды

В Фокинском районе Брянска на четыре дня ограничат подачу холодной воды. Это связано с плановыми работами на водозаборе «Московский», сообщают в пресс-службе горадминистрации.

- Давление холодного водоснабжения снизят с 26 по 29 октября, - уточняют в мэрии. - Неудобства испытают жители квартала, ограниченного переулком Новозыбковским и микрорайоном Орловским.

Ориентировочное время проведения указанных работ - с 8.00 до 17.00.

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