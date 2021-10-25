Телефонные мошенники обманули брянцев на 9,8 млн рублей за неделю

Больше 9,8 миллиона рублей выудили у брянцев телефонные мошенники за прошедшую неделю – 18-24 октября. Всего на удочку неизвестных попались 42 человека. Все потерпевшие написали заявления в полицию, сообщают в пресс-службе УМВД по региону.

Суммарный ущерб от действий злоумышленников - 9867600 рублей.

В 26 случаях мошенники сработали по схеме со звонком из банка. Абонентов те пугали различными злоключениями: к примеру, блокировкой счета, ошибочным списанием денег, получение кредита. Требовалось срочно отменить операцию либо обезопасить сбережения. Для этого клиентам следовало сообщить данные своих банковских продуктов или же назвать код из смс-сообщения. После таких манипуляций доверчивые граждане теряли все свои электронные накопления.

По иной схеме обманули 53-летнего жителя Советского района Брянска. Тот решил подзаработать в интернете и перевел «сетевым компаньонам» 100 тысяч рублей. Однако обещанной прибыли так и не дождался.

Еще больше примеров мошенничеств читайте здесь.

– В настоящее время полицейские уточняют обстоятельства происшествий, – добавляют в УМВД. – Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

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