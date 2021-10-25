В Брянскую область завезли еще 1100 доз вакцины от коронавируса

В Брянскую область поступило 1100 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Это препарат «Спутник V», сообщают в региональном оперативном штабе в понедельник, 25 октября.

Очередную партию направят во все пункты вакцинации региона и распределят между медицинскими учреждениями. Учитывать будут поступавшие ранее заявки.

- Бесплатную вакцинацию осуществляют в ежедневном режиме в медицинских учреждениях области, а также в мобильных прививочных пунктах и торговых центрах, - напоминают в оперштабе.

По последним данным, в Брянской области от ковида привились 416452 человек. Это чуть больше 35 процентов всего населения.

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