В Новозыбкове осудят главаря межрегиональной банды «металлистов»

До десяти лет колонии грозит организатору преступной группы, которая специализировалась на краже металла. Банда орудовала в Брянской области и за ее пределами, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры 25 октября.

Фигуранту уголовного дела 41 год. Его обвиняют в покушении на кражу и серии групповых краж.

По версии следствия, банда существовала с февраля по октябрь прошлого года.

- Совместно с десятью соучастниками и иными неустановленными лицами обвиняемый совершал кражи металла с территорий, помещений и иных хранилищ различных предприятий, - рассказывают в надзорном ведомстве. - Те располагались в Брянске, Брянской и Калужской областях. Их суммарный доход от преступной деятельности превысил 750 тысяч рублей.

По существу уголовное дело рассмотрит Новозыбковский городской суд.

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