Дело брянского адвоката Мельниковой передали в суд

В суд передали уголовное дело адвоката Тамары Мельниковой из Брянска. Женщину обвиняют в мошенничестве на шесть миллионов рублей, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры 25 октября.

По существу уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.

Крупную аферу адвокат Мельникова провернула со своей подругой в 2018 году. Вместе они убедили подследственного дать взятку в шесть миллионов рублей и получить взамен условное наказание за совершенное преступление. В итоге брянец продал свой дом за 17 миллионов и передал необходимую сумму защитнице – якобы для последующей передачи денег судьям. Еще полтора миллиона ушло на комиссионные. Остаток в 1,5 миллиона рублей женщины вернули клиенту и его супруге.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России.

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