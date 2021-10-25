Брянцам разъяснили, как будут контролировать QR-коды на входах в заведения и ТЦ

Брянский губернатор разъяснил, как будут контролировать QR-коды на входах в заведения и торговые центры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Брянский губернатор разъяснил, как будут контролировать QR-коды на входах в заведения и торговые центры. Произошло это на очередном заседании оперативного штаба.

Оказывается, на входе в каждый ТЦ будут дежурить специальные сотрудники. Они будут проверять каждого, кто захочет войти. В ряде случаев к этой работе будут привлекать и полицейских. Посетителям потребуется предъявить указанный код, а также документ удостоверяющий личность.

Новые правила начнут действовать в регионе с 15 ноября. Под них попали учреждения культуры, искусства, кинотеатры, предприятия общепита, салоны красоты, СПА-центры, бани, сауны и прочее. Также справка о ковид-вакцинации потребуется при заселении в гостиницы, пансионаты, санатории, базы отдыха.

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