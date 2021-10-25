В Клетнянском районе в опрокинувшейся в кювете «Ладе» погиб водитель

Один человек погиб, еще один получил травмы в ДТП в Клетнянском районе в воскресенье, 24 октября. Завершая обгон, водитель «Лады» не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Авария произошла около 18.15 на 7-м километре автодороги Клетня-Строительная Слобода. 53-летний автомобилист ехал со стороны села Мужиново в сторону райцентра.

- Водитель автомобиля «Лада Калина» от полученных травм скончался на месте происшествия, - уточняют в Госавтоинспекции. - 61-летнюю пассажирку с ссадинами волосистой части головы госпитализировали. Есть основания полагать, что погибший был в состоянии опьянения.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, всего за сутки в регионе зарегистрировали две автоаварии с пострадавшими. Вторая случилась на улице Ульянова в Брянске. Водитель микроавтобуса сбил на нерегулируемой «зебре» пьяного пешехода.

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