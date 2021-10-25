Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 октября 2021 10:35

В Брянской области за неделю поймали больше 35 пьяных водителей

Трое грубо нарушили ПДД повторно
Анна ЛЕВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Больше 35 случаев пьяной езды зарегистрировали автоинспекторы в Брянской области в последнюю неделю – 18-24 октября. В трех случаях автомобилистов уличали в грубом нарушении ПДД повторно. Теперь им грозят уголовные дела – сообщают в УГИБДД по региону.

Около 15 раз водители признали свою нетрезвость. Остальные отказались проходить медицинское освидетельствование.

70 раз с проезжей части удаляли пьяных пешеходов. Еще в 70 случаях родители пренебрегали безопасностью своих детей и перевозили их вне специальных кресел и удерживающих устройств.

Не обошлось в отчетный период и без ДТП-железок. Таковых зарегистрировали 119.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».