В Брянской области за неделю поймали больше 35 пьяных водителей

Больше 35 случаев пьяной езды зарегистрировали автоинспекторы в Брянской области в последнюю неделю – 18-24 октября. В трех случаях автомобилистов уличали в грубом нарушении ПДД повторно. Теперь им грозят уголовные дела – сообщают в УГИБДД по региону.

Около 15 раз водители признали свою нетрезвость. Остальные отказались проходить медицинское освидетельствование.

70 раз с проезжей части удаляли пьяных пешеходов. Еще в 70 случаях родители пренебрегали безопасностью своих детей и перевозили их вне специальных кресел и удерживающих устройств.

Не обошлось в отчетный период и без ДТП-железок. Таковых зарегистрировали 119.

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