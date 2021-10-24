Прокуратура контролирует расследование уголовного дела по факту взрыва гранаты в квартире. На место происшествия выезжал заместитель прокурора Бежицкого района г. Алексей Перевозчиков, сообщают в надзорном ведомстве.

Напомним, в воскресенье, 24 октября около часа ночи в бежицком районе в Московском микрорайоне по адресу дом 41/1, квартира 14 взорвалась граната. На месте ЧП обнаружили труп 29-летнено мужчины с телесными повреждениями в виде осколочных ранений, полученных в результате детонации взрывного устройства.

- По данному факту завели и расследуют уголовное дело, - говорят в пресс-службе прокуратуры Бярнскойо бласти. – Устанавливают все обстоятельства случившегося.

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