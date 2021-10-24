В Брянске трех женщин задержали за воровство в супермаркетах

Брянские росгвардейцы поймали трех женщин, укравших продукцию в сетевых магазинах. Двоих злоумышленниц остановили в Советском районе в гипермаркете «Лента». Они украли парфюмерию и пытались пройти через кассу, не заплати в за товар. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Еще одну недобросовестную покупательницу задержали в супермаркете на улице Горбатова. Она пыталась похитить алкоголь на сумму больше 3 тысяч рублей.

- Правонарушительниц передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции, - говорят в Росгвардии. - По данным фактам проводится проверка.

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