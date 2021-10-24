Фото: "Клинцы.Инфо".

Ушла из жизни экс-сотрудница мэрии брянских Клинцов Ольга Чернова. Она скончалась после болезни на 63 году жизни, сообщает информационный портал «Клинцы. Инфо».

Свой профессиональный путь в Клинцовской городской администрации Ольга Александровна начала в феврале 1992 года в отделе экономики, промышленности и прогнозирования - специалистом ll категории, ведущим специалистом, руководителем отдела.

В 1995 году окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

- За время работы проявила себя добросовестным, исполнительным и инициативным сотрудником, опытным и профессиональным руководителем, всегда пользовалась уважением коллег, - сообщают в Клинцовской городской администрации.

В мэрии Ольга Александровна трудилась до 2011 года.

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