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Общество24 октября 2021 10:22

В Брянской области заметно снились цены на стройматериалы

Цена на металлочерепицу упала на 30 процентов
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области заметно снились цены на стройматериалы. Хотя в течение года они поднимались, сообщают «Брянские новости».

Так, на самые ходовые виды металлочерепицы цена упала сразу на 30 процентов.

Зато цена металла увеличилась в два раза.

Также вдвое подорожали и пиломатериалы. Раньше кубометр стоил в среднем 20 тысяч рублей. За прошедшую неделю их цена снизилась на тысячу рублей. Кстати, строители говорят о низком качестве материалов.

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