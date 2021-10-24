В Брянской области заметно снились цены на стройматериалы. Хотя в течение года они поднимались, сообщают «Брянские новости».

Так, на самые ходовые виды металлочерепицы цена упала сразу на 30 процентов.

Зато цена металла увеличилась в два раза.

Также вдвое подорожали и пиломатериалы. Раньше кубометр стоил в среднем 20 тысяч рублей. За прошедшую неделю их цена снизилась на тысячу рублей. Кстати, строители говорят о низком качестве материалов.

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