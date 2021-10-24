Фото: "Не дадим вырубить лес Володарского района", vk.com.

Брянцы просят спасти от вырубки лес в Сосновом бору. Соответствующий пост неравнодушные жители Новостройки опубликовали в соцсети ВКонтатке в одной из групп вечером 23 октября.

- Чиновники Брянского района, нарушив закон, фактически разрешили вырубку леса для размещения 21 секции 9-этажных домов по проекту планировки строительной компании, - пишет автор поста.

Горожане обращались за помощью и к губернатору Александру Богомазу. По их словам, глава региона поддержал волнение и негодование людей.

В воскресенье, 24 октября, все, кого волнует судьба леса, соберутся на игровой детской площадке возле дома №1. Они будут ставить подписи в защиту Соснового бора.

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