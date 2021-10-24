Брянская судья Елена Устинова перейдет на работу в областной суд

Брянскую судью Елену Устинову переведут на работу в областной суд. Она подала заявление, которое рассмотрят 26 октября, сообщают на официальном сайте квалификационной коллегии судей Брянской области.

Сейчас она трудится в должности заместителя председателя Брянского районного суда. Раньше работала помощником судьи первого зампредседателя Федерального арбитражного суда Центрального округа.

Кроме того, Елена Устинова возглавляла отдел кадров управления мировой юстиции Брянской области. Была также и помощником судьи Брянского областного суда и мирового судьи.

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