Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 октября 2021 9:41

Брянская судья Елена Устинова перейдет на работу в областной суд

Рассмотрят ее заявление 26 октября
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Брянскую судью Елену Устинову переведут на работу в областной суд. Она подала заявление, которое рассмотрят 26 октября, сообщают на официальном сайте квалификационной коллегии судей Брянской области.

Сейчас она трудится в должности заместителя председателя Брянского районного суда. Раньше работала помощником судьи первого зампредседателя Федерального арбитражного суда Центрального округа.

Кроме того, Елена Устинова возглавляла отдел кадров управления мировой юстиции Брянской области. Была также и помощником судьи Брянского областного суда и мирового судьи.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».