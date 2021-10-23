В Брянском районе в массовом ДТП пострадали водитель и пассажир УАЗа

В Брянской районе произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями. Об этом сообщаю в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Автоавария произошла 22 октября около 14.10 на дороге Орел-Брянск-Смоленск-Обход Брянска.

По предварительной информации 39-летний водитель автомобиля КАМАЗ ехал в сторону Орла. Он не соблюдал дистанцию. Из-за чего врезался в стоящий впереди в попутном направлении на запрещающий сигнал светофора автомобилем УАЗ Патриот. После удара УАЗ налетел на стоящий впереди «Ауди», тот врезался в «Рено Логан», последний столкнулся со «Шкода Октавиа».

- В ДТП 40-летний водитель УАЗ получил кровоизлияние в мозг, перелом позвоночника, перелом грудины, - сообщают в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали. 27-летнему пассажиру автомобиля УАЗ с раной пальца на левой руке назначили лечение и отпустили домой.