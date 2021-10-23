В Брянской областной больнице оборудуют 70 дополнительных коек для детей с коронавирусом

В Брянске с понедельника, 25 октября, планируют организовать 70 дополнительных коек для детей больных коронавирусом на базе областной детской больницы по улице Советской. В регионе амбулаторно от опасной инфекции лечатся 430 детей. В стационарах – 51 ребенок, сообщили 21 октября на заседании регионального оперативного штаба.

В детской инфекционной больнице в реанимации находится девятилетний ребенок. Его состояние средней тяжести. Жизни ничего не угрожает.

На Брянщине стационарное лечение больных с коронавирусной инфекцией осуществляют в 12 медицинских организациях, перепрофилированных в госпитали для больных с COVID-19 на 2177 койках.

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