В Брянской области с 30 октября по 7 ноября можно будет пожениться и развестись

В Брянской области с 30 октября по 7 ноября приостановят работу органов государственной власти Брянской области и государственных учреждений Брянской области (в том числе МФЦ). Соответствующее постановление подписали в региональном правительстве 22 октября.

И все же в ЗАГСе брак зарегистрируют, если роспись назначили с 30 октября по 7 ноября и ее невозможно перенести на иную дату. При этом в зале будут присутствовать до 10 человек, включая сотрудников ЗАГСа. Будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологических требования. Также проведут расторжение брака и зарегистрируют смерть в эти дни.

- Государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде, - сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

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