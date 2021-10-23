В Жуковском районе нашли и обезвредили авиабомбу

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В поселке Олсуфьево Жуковского района нашли и обезвредили авиационную бомбу массой 10 килограмм времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

- Сообщение об обнаружении опасной находки поступило на пульт оперативного дежурного МЧС, - говорят в чрезвычайном ведомстве. – В Жуковский муниципальный округ выехала группа спецработ. Спасатели изъяли и обезвредили взрывоопасный предмет.

Брянцев призывают при обнаружении подобных предметов не предпринимать с ними никаких действий и немедленно сообщить в полицию – «02», «112».

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