На Брянщине меньше всего вакцинируются жители в возрасте 65 лет и старше

В Брянской области растут темпы вакцинации. На прошлой неделе первично привились 1500 человек, на этой неделе уже по 2000-2100. об этом сообщил 21 октября на заседании регионального оперативного штаба директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов.

Всего в регионе прививку от коронавируса сделали 413 056 жителей. Меньше всего вакцинировались брянцы в возрасите 65 лет и старше.

На Брянщине за сутки коронавирус подтвердили у 407 человек. От опасной инфекции скончались16 пациентов. Всего умерли 1736 брянцев.

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