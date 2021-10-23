В Клинцах на 56 году жизни умер экс-директор автокранового завода

Яков Соколовский на посту руководителя Клинцовского автокранового завода проработал на протяжении десяти лет. Фото: «Клинцы. Инфо».

В брянских Клинцах после продолжительной болезни на 56 году жизни 22 октября умер бывший генеральный директор Клинцовского автокранового завода Ярослав Соколовский. Об этом сообщает информационно-деловой портал «Клинцы. Инфо».

Ярослав Геннадьевич родился в Минске 16 сентября 1965 года. В 1993 году он окончил физический факультет МГУ имени Ломоносова. В Клинцы переехал в начале 2000-тысячных и возглавил КАЗ.

В свое время ему удалось сделать предприятие финансово устойчивым. Он выел завод на новый финансовый уровень и сохранил профессиональный рабочий коллектив.

Яков Соколовский на посту руководителя Клинцовского автокранового завода проработал на протяжении десяти лет. Затем он создал и возглавил новое производство, которое выпускало ламинированные подоконники премиум класса.

Благодаря ему предприятие занимает второе место в городе по объемам продукции. Также оно в стране находится в числе лидеров в новом сегменте. Открыто семь производственных филиалов и крупную дилерскую сеть.

- Ярослав Геннадьевич Соколовский был интеллигентный, внимательный, отзывчивый и замечательный человек, который прожил очень яркую, но короткую жизнь. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, - пишут в некрологе.

У Ярослава Геннадьевича остались жена и трое несовершеннолетних детей. Предварительно сообщают, что прощание с ним состоится 24 октября в 13.00 в Храме во имя святого благоверного князя Александра Невского.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».