В ДТП с маршруткой в Брянске пострадали пять пассажиров

В Бежицком райое Брянска в ДТП с маршрутным такси, по предвариетльным данным, пострадали пять пассажиров. Их отвезли в больницу, степень их травм устанавливают, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автоавария случилась около четырех часов дня в пятницу, 22 октября. 77-летний водитель "Ниссан" поворачивал налево на зеленый сигнал светофора. Автомобилист не уступил дорогу микроавтобусу "Пежо Боксер", который двигался прямо. "Пежо" от удара отбросило на пешеходное ограждение и столб.

- В ходе осмотра транспортных средств автоинспекторами выявлено, что на передней оси автомобиля "Ниссан" установлены летние шины, а на задней - зимние ошипованные, - говорят в Гоставтоинспекции. - За данное нарушение водитель привлечен к административной ответственности.