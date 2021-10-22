В ДТП с пятью машинами под Брянском пострадали два человека

Появились подробсности ДТП с пятью автомобилями в Брянском районе. Автоавария случилась в начале третьего дня в пятницу, 22 октября, на 20-м километре дороги Орел-Брянск-Смоленск-Обход города Брянска, сообщают в областной Госавтоинспекции.

Водитель КамАЗа двигался в сторону Орла. Он не соблюдал дистанцию и врезался в автомобиль УАЗ, который ехал попутно впереди и остановился на красный сигнал светофора. УАЗ "догнал" "Ауди А4". Иномрака врезалась в "Рено Логан", стоящий впереди. "Рено" в свою очередь столкнулся со "Шкодой Октавиа".

В больницу отвезли водителя и пассажира УАЗа. Степень их травм устанавливают.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.