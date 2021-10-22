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Общество22 октября 2021 18:03

В Брянской области больше всего заболевших коронавирусом в Фокино и Злынковском районе

Их число в разы превышает среднее по региону
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области больше всего заболевших коронавирусом в городе Фокино и Злынковском районе. Число инфицированных там в разы превышает среднее по региону. Это отметили на заседании оперативного штаба 21 октября, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

- На сегодня не существует фармакологических методов остановки эпидемии коронавирусной инфекции, - отметил директор областного департамента здравоохранения Сергей Галаганов. - Есть только два способа справиться с ней: вакцинация и жесткие ограничительные меры.

С 30 октября по 7 ноября в Брянской области, как и по всей стране, вводят локдаун.

Что касается вакцинации, на 21 октября в регионе было 413 056 вакцинированных жителей. Темпы вакцинации немного выросли. Меньше всего привитых в возрасте старше 65 лет, хотя это самая уязвимая категория граждан.