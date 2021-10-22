В областном роддоме в Брянске лежат 17 беременных с ковидом

В Брянске 17 беременных женщин больных коронавирусом проходят лечение в стационаре. Такую цифру озвучил директор облдепартамента здравоохранения Сергей Галаганов на заседании оперативного штаба 21 октября, сообщают в пресс-службе облправительства.

Будущие матери лежат в госпитале, который развернули на базе областного роддома. Их состояние - средней тяжести.

Всего коронавирусных больных лечат в 12 медицинских учреждениях региона. Для пациентов с ковидом там развернули 2177 коек. Каждый госпиталь обеспечили кислородом.

- Медицинскую помощь в госпиталях получают 1882 человека, из них 153 находятся в реанимации, 112 на ИВЛ, - уточнил Галаганов. - Учитывая возможное увеличение количества заболевших, есть возможность развернуть дополнительные койки в семиэтажном корпусе областной больницы.

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