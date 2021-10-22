В Брянске в реанимации лежит 9-летний ребенок с ковидом

В Брянске девятилетний мальчик, больной коронавирусом, лежит в реанимации. Его состояние медики оценивают, как средней тяжести. Угрозы его жизни нет. Такая информация прозвучала на заседании оперативного штаба в четверг, 21 октября, сообщают в пресс-службе облправительства.

С отчетом о ковид-ситуации отчитался директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов.

На 21-е число амбулаторное лечение ковида проходят 4657 жителей региона. Среди них 430 детей.

- С 25 октября планируют организовать 70 дополнительных обсервационных коек для детей на базе Брянской областной детской больницы по улице Советской, - подчеркнул Сергей Галаганов.

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