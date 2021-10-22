В Брянской области второй день подряд прогнозируют порывистый ветер

В Брянской области вновь объявили оперативное предупреждение по порывистому ветру. На сей раз, оно будет действовать в субботу, 23 октября, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящие сутки в Брянской области ожидается переменная облачность. Ночью будет без осадков. Днем пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть юго-западный. Его средняя скорость составит 7-12 метров в секунду. При порывах – 15-17 метров в секунду.

Ночью столбик термометра опустится до 2-7 градусов тепла. Днем будет несколько теплее – 6-11 градусов.

– В результате данных погодных условий возрастает вероятность возникновения ЧС, связанных возникновением и быстрым распространением ландшафтных пожаров, нарушением в работе электроснабжения, обрушением слабоукрепленных и ветхих конструкций, повреждением кровли зданий, падением деревьев, – предупреждают в МЧС.

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