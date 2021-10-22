На объездной под Брянском столкнулись пять автомобилей

Пять автомобилей столкнулись на объездной дороге в Брянском районе днем в пятницу, 22 октября. В ДТП есть пострадавшие, сообщают в пресс-службе МЧС России по региону.

О происшествии оперативному дежурному ЦУУКС доложили в 14.20. Уточнялось, что массовое ДТП произошло на трассе федерального значения Р-120. По вызову выехали подразделения ПСЧ-8 и ПСО Брянской области.

Выяснилось, что в ДТП на объездной угодили четыре легковых и один грузовой автомобиль.

- Личный состав ПСЧ-8 проводил работу по смыву автомобильных элементов с дорожного полотна - добавляют в брянском Главке МЧС.

Более подробной информации о случившемся пока нет.

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